Спикера Госсобрания Башкирии наградили орденом Невского в Иннополисе
Сегодня в Иннополисе председателю Госсобрания-Курултая Башкирии Константину Толкачеву вручили орден Александра Невского. Спикер башкирского парламента награжден орденом указом президента РФ Владимира Путина.
Вручение награды состоялось перед заседанием Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, передает корреспондент «Реального времени».
Напомним, что Путин подписал указ о награждении Толкачева в середине июня. Глава Курултая РБ удостоен награды за «укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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