Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Бурятии увеличилось до 22

В медицинских службах Бурятии заявили, что в результате аварийной посадки самолета Ан-24 число пострадавших выросло до 22 человек, из них семь госпитализировали, сообщает ТАСС.

Остальным 15 медицинская помощь оказана амбулаторно. При аварийной посадке погибли два члена экипажа.

Напомним, самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в Нижнеангарске в Бурятии. Воздушное судно выкатилось за территорию летнего поля, произошло возгорание.