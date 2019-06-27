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Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Бурятии увеличилось до 22

07:49, 27.06.2019
Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Бурятии увеличилось до 22
Фото: realnoevremya.ru

В медицинских службах Бурятии заявили, что в результате аварийной посадки самолета Ан-24 число пострадавших выросло до 22 человек, из них семь госпитализировали, сообщает ТАСС.

Остальным 15 медицинская помощь оказана амбулаторно. При аварийной посадке погибли два члена экипажа.

Напомним, самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в Нижнеангарске в Бурятии. Воздушное судно выкатилось за территорию летнего поля, произошло возгорание.

Происшествия
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