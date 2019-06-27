При посадке самолета в Нижнеангарске погибли два человека
Самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в Нижнеангарске в Бурятии.
Воздушное судно выкатилось за территорию летнего поля, произошло возгорание. По предварительным данным, погибли два члена экипажа, шесть человек госпитализированы. Всего спасено 42 человека, передает «Интерфакс».
Уточняется, что самолет столкнулся с очистными сооружениями и только тогда загорелся.
В настоящее время детали инцидента уточняются.
Напомним, ранее самолет, направлявшийся в Уфу, экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым