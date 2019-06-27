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При посадке самолета в Нижнеангарске погибли два человека

06:53, 27.06.2019
При посадке самолета в Нижнеангарске погибли два человека
Фото: realnoevremya.ru

Самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в Нижнеангарске в Бурятии.

Воздушное судно выкатилось за территорию летнего поля, произошло возгорание. По предварительным данным, погибли два члена экипажа, шесть человек госпитализированы. Всего спасено 42 человека, передает «Интерфакс».

Уточняется, что самолет столкнулся с очистными сооружениями и только тогда загорелся.

В настоящее время детали инцидента уточняются.

Напомним, ранее самолет, направлявшийся в Уфу, экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира.

Происшествия
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