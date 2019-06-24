Грузия может потерять $750 млн из-за отсутствия туристов из России

Бюджет Грузии может недополучить $750 млн из-за прекращения авиасообщения с Россией. Об этом заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.



С начала 2019 года россияне потратили в Грузии $1,1 миллиарда долларов, что составляет 33% от общих затрат иностранных туристов, сообщает «Sputnik Грузия».



По мнению Алавердашвили, больше всего от отсутствия российских туристов пострадает район Аджария и около 22 тыс. владельцев квартир.

Ранее советник руководителя Ростуризма и президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России (АВВТ) Владимир Шаров сообщил, что туроператоры смогут вернуться к показателям по числу туристических поездок россиян в Грузию за один-два года.