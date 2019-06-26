В РУСАДА сочли маловероятными массовые санкции из-за новых допинговых дел WADA

Пресс-секретарь Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что запрет на участие в международных соревнованиях в связи с открытием WADA новых допинговых дел против российских спортсменов маловероятен.



«Я не думаю, что такое возможно. Коллеги из WADA не раз заявляли, что никакой коллективной ответственности не будет и каждый спортсмен будет нести ответственность за конкретное нарушение», — цитирует Пахноцкую РБК.



Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что организация возбудит более 100 дел в отношении российских спортсменов, которые могли использовать допинг в ходе Олимпиады-2014.

