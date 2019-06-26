WADA может открыть более 100 новых дел против российских атлетов

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что организация возбудит более 100 дел в отношении российских спортсменов, которые могли использовать допинг в ходе Олимпиады-2014. Об этом он сообщил на сессии исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

По его словам, WADA изъяла 2262 образца допинг-проб из Московской лаборатории.

«Они могут быть использованы для аргументации по делам против атлетов, которые мошенничали», — приводит слова Риди «Интерфакс».

Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус допустил, что российские легкоатлеты пропустят Олимпийские игры — 2020 в Токио.