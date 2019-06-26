Полузащитник Владислав Пантелеев покинул казанский «Рубин»

Казанский «Рубин» и 22-летний полузащитник Владислав Пантелеев расторгли контракт по соглашению сторон.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Пантелеев сыграл за «Рубин» пять матчей. Контракт с командой он подписал в декабре 2018 года сроком на три года.

— ФК «Рубин» благодарит Владислава за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере, — сообщается на официальном сайте казанцев.