В Уфе возбудили дело против застройщика после коллективного обращения дольщиков в полицию

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при возведении жилого дома (литер №35) в микрорайоне Урал после коллективного обращения дольщиков.

По версии следствия, руководством ЗАО «Башинвестдом» и жилищно-строительного фонда «Башинвестдом» были привлечены граждане, которые стали участниками долевого строительства и вложили туда с 2011 по 2016 год более 253 млн рублей.

Однако взятые на себя обязательства перед клиентами компания не выполнила, а полученные денежные средства похитила и распорядилась по своему усмотрению, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Башкирии.

Обманутыми оказались не менее 120 человек. Строительство жилого дома до настоящего времени не завершено.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Уфе суд отправил под домашний арест главу «КилСтройИнвеста», обвиняемого в хищении 2 млрд рублей у дольщиков.