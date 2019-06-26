Стоимость биткоина преодолела отметку в 12 тысяч долларов

Цена биткоина впервые с января прошлого года превысила отметку в 12 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют результаты торгов на портале CoinMarketCap.

По последним данным, криптовалюта подорожала на 9,55% — до 12,246 тысячи долларов. На бирже Binance биткоин увеличился на 9,75% — до 12,258 тысячи долларов.

Стоит отметить, что биткоин растет с каждым месяцем. Однако показателей 2017 года, когда курс биткоина был близок к 20 000 долларам, пока не удалось достигнуть.

Ранее сообщалось, что в Минфине допустили возможность купли-продажи криптовалют в России.