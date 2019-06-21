В Минфине допускают возможность купли-продажи криптовалют в России

В рамках подготовки законопроекта об обращении в РФ криптовалют рассматривается идея разрешить куплю-продажу, но не расчеты, сообщает «Интерфакс».

В любом случае окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он рассказал, что сегодня была встреча с участием представителей ЦБ и ФСБ, сейчас рассматривается вопрос, как может использоваться криптовалюта.

Напомним, ранее сообщалось, что Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.



«Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках студенческой конференции в «Сколково».

