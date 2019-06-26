УФАС по РТ отклонило жалобы питерской компании на нарушения закупок при проведении дорожных тендеров

Комиссия УФАС по РТ рассмотрела большой пакет жалоб санкт-петербургской компании «Монолитстроймонтаж», поданный ею на проведение очередной серии тендеров по выбору подрядчиков для строительства и ремонта дорог в Татарстане. «Монолитстроймонтаж» усмотрел серьезные нарушения в отдельных положениях конкурсной документации.

Атаке питерских юристов подверглись победители дорожных тендеров «Татавтодор», «Татнефтедор» и «Мостовик», выигравшие на троих госконтракты на 0,8 млрд рублей. УФАС по РТ признало жалобу питерской компании «Монолитстроймонтаж» необоснованной и отменило запрет на подписание контрактов с выбранными подрядчиками.

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