Новости экономики

07:38 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

УФАС по РТ отклонило жалобы питерской компании на нарушения закупок при проведении дорожных тендеров

07:31, 26.06.2019
УФАС по РТ отклонило жалобы питерской компании на нарушения закупок при проведении дорожных тендеров
Фото: tatavtodor.ru

Комиссия УФАС по РТ рассмотрела большой пакет жалоб санкт-петербургской компании «Монолитстроймонтаж», поданный ею на проведение очередной серии тендеров по выбору подрядчиков для строительства и ремонта дорог в Татарстане. «Монолитстроймонтаж» усмотрел серьезные нарушения в отдельных положениях конкурсной документации.

Атаке питерских юристов подверглись победители дорожных тендеров «Татавтодор», «Татнефтедор» и «Мостовик», выигравшие на троих госконтракты на 0,8 млрд рублей. УФАС по РТ признало жалобу питерской компании «Монолитстроймонтаж» необоснованной и отменило запрет на подписание контрактов с выбранными подрядчиками.

Подробнее — в материале «Реального времени».

ЭкономикаОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров