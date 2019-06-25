Правительство РФ расширило список получателей сельской прибавки к пенсии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка профессий сельских тружеников, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии.

Согласно документу, список расширен для таких категорий, как рабочие всех наименований; индивидуальные предприниматели в сельском хозяйстве, люди, занимавшиеся обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования; заведующие складскими помещениями охранники.



По данным Пенсионного фонда России, количество получателей прибавки вырастет на 3% или 30 тысяч человек. В настоящее время прибавка начисляется 923 тысячам сельских жителей, передает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что почти 4,5 млн россиян, кому по закону полагалась доплата к пенсии после подписания указа о выплатах сверх прожиточного минимума, получили ее в мае.

