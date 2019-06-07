Почти 4,5 млн россиян получили доплаты к пенсиям

Все пенсионеры, кому по закону полагалась доплата к пенсии после подписания указа о выплатах сверх прожиточного минимума, получили ее в мае, сообщает «РИА Новости».

Эта мера коснулась почти 4,5 млн россиян. Об этом рассказал председатель пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет удобен расчет пенсий, при котором станут засчитывать стаж работы на территории всех государств ЕАЭС. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин.

