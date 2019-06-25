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Цены на золото превысили очередной максимум за 6 лет

11:58, 25.06.2019
Цены на золото превысили очередной максимум за 6 лет
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Стоимость золота на торгах Лондонской биржи пробила очередной максимум, достигнув отметки $1 439,21 за унцию. Таким образом, превышен показатель мая 2013 года.

На прошлой неделе стоимость драгметалла поднялась до $1 409,1 за унцию. Тогда был превышен максимум сентября 2013 года.

Эксперты называют основной причиной подорожания золота растущую геополитическую напряженность. Это поддерживает спрос на наиболее надежные активы.

Между тем серебро дешевеет на 0,3%, платина — на 0,2% и палладий — на 0,8%.

Экономика
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