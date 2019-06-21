Цены на золото превысили отметку $1 400 за унцию впервые за шесть лет

Цена унции золота с немедленной поставкой на азиатской сессии увеличилась до $1 411,63, рост составил 1,7%. Показатель является рекордным с сентября 2013 года.

Августовские фьючерсы на золото в Нью-Йорке дорожали до $1 409,1 за унцию, что также является максимумом за 6 лет. Причиной подорожания золота является геополитическая напряженность в мире, пишет «Интерфакс».

Так, на курс влияет ситуация между Ираном и США, а также смягчение политики Федеральной резервной системой (ФРС) и других ЦБ.

Напомним, ранее международные резервы России достигли максимального значения с 2014 года.