Представитель Бари Алибасова опроверг информацию об инсценировке его отравления

Публикации в СМИ об инсценировке отравления Бари Алибасова ради пиара не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель музыканта Вадим Горжанкин.

В ближайшее время PR-директор Алибасова предоставит общественности документы, которые станут доказательствами произошедшего. При этом они будут не из НИИ Склифосовского, пишет «Интерфакс».



«Эта тема сейчас обсуждаема всеми, и каждый спекулирует своими целями и хочет пиариться на случившемся», — заявил Горжанкин агентству.

Напомним, ранее доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что история с отравлением Алибасова является «абсолютной липой».