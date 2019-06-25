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Представитель Бари Алибасова опроверг информацию об инсценировке его отравления

10:56, 25.06.2019
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию об инсценировке его отравления
Фото: скриншот - youtube.com

Публикации в СМИ об инсценировке отравления Бари Алибасова ради пиара не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель музыканта Вадим Горжанкин.

В ближайшее время PR-директор Алибасова предоставит общественности документы, которые станут доказательствами произошедшего. При этом они будут не из НИИ Склифосовского, пишет «Интерфакс».

«Эта тема сейчас обсуждаема всеми, и каждый спекулирует своими целями и хочет пиариться на случившемся», — заявил Горжанкин агентству.

Напомним, ранее доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что история с отравлением Алибасова является «абсолютной липой».

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