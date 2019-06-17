Бари Алибасова выписали из больницы

Сын Бари Алибасова забрал продюсера из больницы. В ближайшее время его планируют направить на реабилитацию в Казахстан, сообщил Бари Алибасов-младший.



«Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца», — рассказал сын продюсера.



Он уточнил, что вывез отца «в секретное место», а через три дня Алибасова должны на частном самолете доставить на реабилитацию в Казахстан, передает «РИА Новости».



Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени.

6 июня врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна, а 11 числа Алибасов из него вышел. Позднее PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что продюсер будет проходить реабилитацию в Казахстане.

