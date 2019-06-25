Доктор медицинских наук заявил, что история с отравлением Алибасова является «абсолютной липой»

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев рассказал «Комсомольской правде» о несостыковках в истории с отравлением продюсера Бари Алибасова.

По его словам, если поставленный Алибасову диагноз верен, продюсера не выписали бы так быстро.

«Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. Поверьте, при таком диагнозе через 2 недели домой не уходят», — заявил Румянцев.

Он также прокомментировал видеозапись, на которой Алибасов после выписки ходит по дому на фоне горы банок с детским питанием. При этом у него не изменился голос.

«У Алибасова должен был измениться голос. Да и вообще не выглядит он изможденным: после трех недель на строжайшей диете человек должен был сильно похудеть. А Бари Каримович очень даже в форме, поэтому для меня эта история — абсолютная липа! Я думаю, никакого отравления «Кротом» не было, а в Склифе артист лежал по другим причинам», — отметил он.

Напомним, 17 июня Бари Алибасова выписали из больницы. Он попал туда после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. 6 июня врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна, а 11-го числа Алибасов из него вышел.

