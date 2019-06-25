Космонавты с МКС приземлились в Казахстане после семи месяцев полета

Три космонавта с МКС, в том числе канадский астронавт Давид Сен-Жак, космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко и американская астронавтка Энн Макклейн, вернулись на Землю после семи месяцев полета.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» в 5.47 по московскому времени успешно приземлился в Казахстане. К месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, пишет «Интерфакс».

На МКС до 20 июля продолжит работу экипаж экспедиции МКС-60 в составе командира космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавтов из США Тайлера Хейга и Кристины Кук.

Напомним, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призывал девушек активнее вступать в отряд космонавтов.