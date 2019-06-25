ВЦИОМ: большинство россиян заявили, что молодежь ориентирована на материальные ценности

Большинство жителей России (80%) считают, что нынешняя молодежь ориентирована на материальные ценности. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Согласно опросу, 67% респондентов сказали, что современные молодые люди общительны, 60% рассказали о спортивной составляющей молодежи, 48% заявили об активности, 47% — об открытости и дружелюбии.

Кроме того, 41% опрошенных, почти половина из которых являются пенсионерами, высказались о пассивности молодых людей. О высокомерии заявили 38% россиян, пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

Также более 50% россиян отметили в нынешней молодежи бережливость (54%), трудолюбие (54%), заботу о собственном здоровье (52%), культурность и вежливость (52%), а также искренность (51%) и религиозность (50%).

Опрос состоялся 19 июня среде 1 600 россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают современные выпускные излишне роскошными.