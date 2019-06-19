ВЦИОМ: большинство россиян считают современные выпускные излишне роскошными

Большинство жителей России (83%), которые окончили школу более 15 лет назад, считают современные школьные выпускные вечера и балы излишне роскошными. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Согласно опросу, среди придерживающихся этой точки зрения — женщины (86%) и люди старшего поколения (86%). Не согласны с ними 16% респондентов, среди которых 30% мужчин и 65% молодежи от 18 до 24 лет.

Кроме того, 49% россиян заявили, что нынешние торжества стали более праздничными и веселыми, чем раньше, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

Противоположного мнения придерживается 24% опрошенных. При этом 31% граждан отметили, что современные выпускные стали более официальными.

Опрос был проведен 16 июня среди 1600 россиян старше 18 лет.

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