«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12

Концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации предсавил гражданскую версию автомата АК-12. Директор концерна Владимир Дмитриев заявил, что она будет называться АК TR3.

По словам эксперта «Калашникова» Владимира Онокоя, в отличие от обычной версии гражданская не может стрелять в режиме автоматического огня, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что первые образцы нового автомата АК-12 получат для освоения подразделения ВДВ.

Десантники будут эксплуатировать АК-12 с комплектом дополнительного оборудования, в том числе с коллиматорными прицелами отечественного производства и подствольными гранатометами ГП-3.