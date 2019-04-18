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Подразделения ВДВ первыми получат новый автомат АК-12

11:33, 18.04.2019
Подразделения ВДВ первыми получат новый автомат АК-12
Фото: kalashnikov.media

Первые образцы нового автомата АК-12 получат для освоения подразделения ВДВ.

Десантники будут эксплуатировать АК-12 с комплектом дополнительного оборудования, в том числе с коллиматорными прицелами отечественного производства и подствольными гранатометами ГП-30.

Военнослужащие будут тестировать автомат для определения тактических сценариев его применения, передает ТАСС.

Планируется, что АК-12 в скором времени заменит автомат Калашникова АК-74 и его модификации.

Напомним, ранее сообщалось, что новый российский пистолет «Удав» допущен к серийному производству.

Общество
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