Подразделения ВДВ первыми получат новый автомат АК-12
Первые образцы нового автомата АК-12 получат для освоения подразделения ВДВ.
Десантники будут эксплуатировать АК-12 с комплектом дополнительного оборудования, в том числе с коллиматорными прицелами отечественного производства и подствольными гранатометами ГП-30.
Военнослужащие будут тестировать автомат для определения тактических сценариев его применения, передает ТАСС.
Планируется, что АК-12 в скором времени заменит автомат Калашникова АК-74 и его модификации.
Напомним, ранее сообщалось, что новый российский пистолет «Удав» допущен к серийному производству.Общество
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