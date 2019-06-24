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Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело

22:11, 24.06.2019
Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело
Фото: flickr.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.

В обращении в Facebook он призвал украинцев отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией», а также не оставлять «в беде своих грузинских братьев».

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.

Ранее сообщалось, что Грузия может потерять $750 млн из-за отсутствия туристов из России.

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