Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
В обращении в Facebook он призвал украинцев отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией», а также не оставлять «в беде своих грузинских братьев».
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.
Ранее сообщалось, что Грузия может потерять $750 млн из-за отсутствия туристов из России.ОбществоВласть
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