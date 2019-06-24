Премьер Франции допустил отмену санкций против России в любой момент

Премьер Франции Эдуард Филипп заявил, санкции против России могут быть отменены в любой момент.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым он отметил, что ограничительные меры не вечны, пишет «Интерфакс».

Также, по словам Филиппа, Франция хотела бы предложить России свое взаимодействие при реализации нацпроектов и выйти за рамки исторически сложившихся сфер партнерства.

Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России. Также Совет Евросоюза продлил пакет санкций в отношении России, введенный в связи с присоединением Крыма.