Евросоюз продлил на год санкции против России

Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

В заявлении Совета ЕС сказано, что санкции продлены до 23 июня 2020 года. Ограничения затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы страны.



Накануне стало известно, что Евросоюз 20 июня может продлить антироссийские санкции.

Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России. В 2014 году Крым стал российским регионом после проведенного референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

