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Евросоюз продлил на год санкции против России

16:11, 20.06.2019
Евросоюз продлил на год санкции против России
Фото: pixabay.com

Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

В заявлении Совета ЕС сказано, что санкции продлены до 23 июня 2020 года. Ограничения затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы страны.

Накануне стало известно, что Евросоюз 20 июня может продлить антироссийские санкции.

Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России. В 2014 году Крым стал российским регионом после проведенного референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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