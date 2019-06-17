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Промышленность

Украина предупредила Евросоюз о возможности газового кризиса

19:59, 17.06.2019
Украина предупредила Евросоюз о возможности газового кризиса
Фото: pixabay.com

Украина предупредила страны Евросоюза о возможном газовом кризисе. Он может возникнуть если страна не заключит новый транзитный договор с Россией до конца срока действия текущей сделки.

«Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах», — пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.

Ранее в Киеве предложили создать частную компанию для поставки на Украину российского газа.

ПромышленностьЭнергетика
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