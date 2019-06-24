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Новым гендиректором «Тольяттиазота» стал Дмитрий Межеедов

17:58, 24.06.2019
Новым гендиректором «Тольяттиазота» стал Дмитрий Межеедов
Фото: toaz.ru

Новым генеральным директором ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» (управляет деятельностью «Тольяттиазота») стал Дмитрий Межеедов. Такое решение было принято на заседании совета директоров.

Межеедов вступит в должность 25 июня 2019 года. На посту гендиректора ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» он сменит Вячеслава Суслова, который сохранит свое место в совете директоров и останется членом управленческой команды предприятия, говорится в сообщении компании.

Добавим, что Межеедов с 2012 года занимал должность заместителя генерального директора — директора по корпоративному управлению и контролю ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот».

Ранее Следственный комитет России возбудил дело о хищениях на «Тольяттиазоте» на сумму более 2,5 млрд рублей. Преступления инкриминируются в зависимости от роли каждого бывшему председателю совета директоров компании Сергею Махлаю, его сыну и экс-президенту «Тольяттиазота» Владимиру Махлаю и другим фигурантам дела.

Бизнес
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