СК возбудил дело о хищениях на «Тольяттиазоте» на сумму более 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот». Общая сумма ущерба оценивается более чем в 2,5 млрд рублей.



Преступления инкриминируются взависимости от роли каждого бывшему председателю совета директоров компании Сергею Махлаю, его сыну и экс-президенту «Тольяттиазота» Владимиру Махлаю, бывшему гендиректору «Тольяттиазота» Евгению Королеву, владельцу швейцарского офшора Ameropa AG Эндрю Циви, председателю комитета по стратегии «Тольяттиазота» Александру Макарову, а также другим фигурантам дела.



Кроме того, следствие предъявило обвинение участнику этого преступного сообщества Александру Попову, являющемуся председателем правления «Тольяттихимбанка». Попов взят под стражу.



По версии следствия, Попов и группа его соучастников незаконно приобрели право на принадлежащие «Тольяттиазоту» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. они уклонились от уплаты налогов на сумму не менее 320 млн руб., в 2009–2010 гг. приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазоту» участок земли и находящиеся на нем объекты производства на сумму не менее 228 млн рублей.



Ранее сообщалось, что «Тольяттиазот» увеличил чистую прибыль в 8 раз до 7,1 млрд рублей.

