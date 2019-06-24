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В Татарстане ограничили охоту на пернатую дичь

16:30, 24.06.2019
В Татарстане ограничили охоту на пернатую дичь
Фото: pixabay.com

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ об ограничении охоты на пернатую дичь.

В документе сказано, что на территории республики запрещается стрелять дичь в весенний охотничий сезон ежедневно с 10 до 17 часов.

Помимо этого, добыча пернатой дичи будет запрещена в первый и второй вторники, среду и четверг с начала летне-осеннего и осенне-зимнего сезонов. В качестве исключений разрешается охота для регулирования численности птиц или в целях научно-исследовательской и образовательной деятельности.

Указ вступит в силу через 10 дней. Ограничения вводятся для сохранения биоресурсов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете любительской и спортивной охоты во всех природных зоологических заказниках регионального значения до 2023 года.

ОбществоВласть Татарстан
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