В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за гроз, ливней и града

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными явлениями, которые прогнозируются на территории республики.

По данным Гидрометцентра РБ, с 20 часов 24 июня до 20 часов 25 июня 2019 года на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, днем град, сообщили в МЧС.

Ветер северо-западный, северный 5—10 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 11—16°С, днем — 20—25°С, на юге — до 30°С. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости до 1—2 км.

Ранее Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с грозами, ливнями и градом, которые ожидаются на территории региона 24 июня.

