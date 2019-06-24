В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, в ближайшие несколько часов возможны ливни и град
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС России по РТ.
В южных районах республики ожидаются грозы, местами пройдут сильные дожди, ливни, град. Синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 19—24 м/с. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие три часа, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.Общество Татарстан
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