В российских офшорах зарегистрировали девятого резидента

В Минэкономразвития сообщили о новом резиденте российских офшорных зон. Компания «Спитзмар Лимитед» зарегистрировалась девятой в специальной административной зоне (САР).

«21 июня на о. Октябрьский зарегистрирован новый резидент САР — МКАО «Спитзмар Лимитед». Это уже девятый резидент после принятия закона о САР на о. Октябрьский. Также два резидента зарегистрированы на о. Русский», — цитирует сообщение министерства RNS.

По данным РБК, компания входит в бизнес-империю Олега Дерипаски. Однако представители бизнесмена отрицают его связь с «Спитзмар Лимитед».

В Минэкономразвития отмечают, что заявки поданы еще несколькими компаниями.

Ранее стало известно о семи новых резидентах САР в Калининградской области. По данным ведомства, тогда резидентами стали компании, связанные с миллиардером Олегом Дерипаской.