Узбекистан запустит автобусы в Уфу и Самару

Компания «Узавтотранс Сервис» планирует запустить автобусное сообщение с 5 российскими городами в 2019 году. В планах перевозчика организовать рейсы из Ташкента в Уфу и Самару.

Также автобусы будут возить пассажиров в Москву, Омск и Новосибирск, сообщает пресс-служба Госкомитета по развитию туризма Узбекистана.

«Узавтотранс сервис» приобрела у компании Zhengzhou Yutong Bus еще 68 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, востребованных среди трудовых мигрантов.

Осенью 2018 года между Россией и Узбекистаном впервые открылось регулярное прямое автобусное сообщение. Были запущены рейсы в Нижний Новгород и Казань.