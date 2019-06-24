Песков рассказал, какой график на саммите G20 запланирован у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас работа над графиком российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Осаке еще продолжается, сообщают «Известия».

Песков подчеркнул, что поездка будет чрезвычайно насыщена «и многосторонними, и двусторонними встречами». Известно, что Путин полетит напрямую из Москвы в Осаку.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

