Песков рассказал, какой график на саммите G20 запланирован у Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас работа над графиком российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Осаке еще продолжается, сообщают «Известия».
Песков подчеркнул, что поездка будет чрезвычайно насыщена «и многосторонними, и двусторонними встречами». Известно, что Путин полетит напрямую из Москвы в Осаку.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
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