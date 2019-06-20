Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 в Японии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он хочет наладить отношения с Россией и Китаем, при этом подчеркнув, что это «мощные страны».

«Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет», — сказал Трамп.

Саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

Напомним, ранее Трамп объявил об официальном старте своей новой президентской кампании.