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Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 в Японии

05:42, 20.06.2019
Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 в Японии
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он хочет наладить отношения с Россией и Китаем, при этом подчеркнув, что это «мощные страны».

«Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет», — сказал Трамп.

Саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

Напомним, ранее Трамп объявил об официальном старте своей новой президентской кампании.

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