Новости промышленности

14:32 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%

13:22, 24.06.2019 2
Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Автопроизводители сообщили, что автомобильный рынок России вернется в состояние кризиса без программ господдержки. Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.

Замглавы КАМАЗа Сергей Афанасьев на конференции Объединения автопроизводителей России сообщил, что компания понизила прогноз по продажам грузовиков на 2019 года на те же 10%, передает RNS.

Глава «Renault Россия» Андрей Панков призвал правительство возобновить госпрограммы льготного автокредитования.

Напомним, что еще в 2018 году главы крупнейших автопроизводителей призвали министра финансов РФ пересмотреть подход к реформе программы господдержки автомобильной промышленности.

В мае 2018 года госпрограммы стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» завершились в связи с достижением установленного на 2018 год целевого показателя. В этом году они возобновились, но теперь действуют для моделей стоимостью до 1 млн рублей.

ПромышленностьЭкономика
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:37
    кто бы за народ обмолвился, чтобы народ поддержать. каждый за свой бизнес печется... и за счет народных денег
    Ответить
    Анонимно 14:00
    давно пора
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров