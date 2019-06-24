Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%

Автопроизводители сообщили, что автомобильный рынок России вернется в состояние кризиса без программ господдержки. Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.

Замглавы КАМАЗа Сергей Афанасьев на конференции Объединения автопроизводителей России сообщил, что компания понизила прогноз по продажам грузовиков на 2019 года на те же 10%, передает RNS.

Глава «Renault Россия» Андрей Панков призвал правительство возобновить госпрограммы льготного автокредитования.

Напомним, что еще в 2018 году главы крупнейших автопроизводителей призвали министра финансов РФ пересмотреть подход к реформе программы господдержки автомобильной промышленности.

В мае 2018 года госпрограммы стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» завершились в связи с достижением установленного на 2018 год целевого показателя. В этом году они возобновились, но теперь действуют для моделей стоимостью до 1 млн рублей.