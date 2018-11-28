КАМАЗ и АвтоВАЗ попросили Силуанова пересмотреть реформу господдержки промышленности

Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило первому вице-премьеру Антону Силуанову письмо с просьбой вмешаться в процесс обсуждения реформы господдержки промышленности.



Документ подписан главами КАМАЗа, АвтоВАЗа, «Рено Россия», «Соллерс» и группы ГАЗ, пишет «Коммерсант».

По мнению участников ОАР, из-за реформы исчезнут ключевые меры субсидирования, заложенные в том числе в проект бюджета на 2019—2021 годы, а автопром ждет «падение производства и продаж, приостановка реализации уже запущенных проектов и отказ от дальнейших инвестиций со стороны крупнейших инвесторов».

Ранее сообщалось, что в рамках новой системы соглашения о предоставлении субсидии будут заключаться на уровне регионов, федеральные власти будут предоставлять поддержку системообразующим предприятиям «и то с обязательным участием» властей субъектов.

