Депутат Госдумы Слуцкий назвал условия работы российской делегации в ПАСЕ

Российская делегация покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга при «малейшем» ограничении полномочий, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Высказывание прозвучало на фоне публикации в издании De Telegraaf, которая посвящена расследованию дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17). В материале говорилось, что Нидерланды просят не возвращать Россию в ПАСЕ, потому что она «отказалась сотрудничать со следствием». Слуцкий оценил эти обвинения как «полностью несостоятельные». Он добавил, что расследование авиакатастрофы политически ангажировано.

Напомним, ранее Государственная дума и Совет Федерации сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Всего в нее вошли семь сенаторов и 11 депутатов. В начале июня комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.

