Исполком Казани: полиция ограничила доступ на главную площадку Сабантуя для безопасности

Глава исполкома Казани Денис Калинкин принес извинения жителям города, попавшим в давку на Сабантуе в Мирном. Он объяснил решение полиции ограничить доступ соображениями безопасности.

«Зрители стояли даже в проходах. Очень высок был процент давки, поскольку на праздник приходят семьи с детьми», — заявил Калинкин на «деловом понедельнике» в мэрии.

Замначальника УВД по Казани Валерий Саматошенков рассказал, что полиция на Сабантуе провела профилактические мероприятия, сформировала особую группу для поиска потерявшихся и не зафиксировала грубых нарушений.

Напомним, многие жители Казани пожаловались на организацию праздника. Они остались недовольны давкой на площадке в Мирном и раскритиковали городские власти за непродуманные решения.