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Казанцы пожаловались в соцсетях на организацию Сабантуя

18:21, 23.06.2019
Казанцы пожаловались в соцсетях на организацию Сабантуя
Фото: скриншот видео

Казанцы выразили свое недовольство организацией Сабантуя. Больше всего жалоб было высказано в отношении площадки в березовой роще возле поселка Мирный.

Пользователи сообщили, что из-за узких входов образовались заторы.

«Который год организаторы маринуют людей на жаре, не пуская на площадки. Образовался затор, многие разворачиваются обратно, в сердцах ругаясь», — написала в Facebook замдиректора Высшей школы журналистики КФУ Ляйсан Абдуллина.

Появились и видеозаписи столпившихся у входа людей.

Общество Татарстан
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