Казанцы пожаловались в соцсетях на организацию Сабантуя
Казанцы выразили свое недовольство организацией Сабантуя. Больше всего жалоб было высказано в отношении площадки в березовой роще возле поселка Мирный.
Пользователи сообщили, что из-за узких входов образовались заторы.
«Который год организаторы маринуют людей на жаре, не пуская на площадки. Образовался затор, многие разворачиваются обратно, в сердцах ругаясь», — написала в Facebook замдиректора Высшей школы журналистики КФУ Ляйсан Абдуллина.
Появились и видеозаписи столпившихся у входа людей.Общество Татарстан
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