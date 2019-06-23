Казанцы пожаловались в соцсетях на организацию Сабантуя

Фото: скриншот видео

Казанцы выразили свое недовольство организацией Сабантуя. Больше всего жалоб было высказано в отношении площадки в березовой роще возле поселка Мирный.

Пользователи сообщили, что из-за узких входов образовались заторы.

«Который год организаторы маринуют людей на жаре, не пуская на площадки. Образовался затор, многие разворачиваются обратно, в сердцах ругаясь», — написала в Facebook замдиректора Высшей школы журналистики КФУ Ляйсан Абдуллина.

Появились и видеозаписи столпившихся у входа людей.