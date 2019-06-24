Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии

За поступающей в Россию алкогольной продукцией из Грузии будет усилен контроль. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Причиной данной меры называется ухудшение в динамике качества алкоголя из Грузии. По данным ведомства, с 2014 по 2018 год число выявленной алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей нормативам РФ, увеличилось в 2,9 раза.

Так, в прошлом году было выявлено 203 тысячи литров продукции грузинских предприятий АО «Багратиони-1882», ООО «Кахетинское традиционное виноделие» и других, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Все партии продукции не были допущены к ввозу на территорию России.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил приостановить авиасообщение с Грузией из-за массовых беспорядков в Тбилиси.