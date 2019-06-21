В Тбилиси у здания парламента возобновились протесты
У здания парламента страны в Тбилиси представители оппозиции и их сторонники возобновили акцию протеста.
Как сообщает телеканал Rustavi 2, участники митинга требуют отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахарии.
На данный момент к зданию парламента стягиваются силовики.
Сегодня стало известно. что число пострадавших во время акций протеста в Тбилиси составило 240 человек. Также Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 305 человек за время проведения митингов. На фоне протестов спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе ушел в отставку.Происшествия
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