В Тбилиси у здания парламента возобновились протесты

Фото: скриншот

У здания парламента страны в Тбилиси представители оппозиции и их сторонники возобновили акцию протеста.

Как сообщает телеканал Rustavi 2, участники митинга требуют отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахарии.

На данный момент к зданию парламента стягиваются силовики.

Сегодня стало известно. что число пострадавших во время акций протеста в Тбилиси составило 240 человек. Также Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 305 человек за время проведения митингов. На фоне протестов спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе ушел в отставку.