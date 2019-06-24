МВД заказало пробную партию высокоточных российских снайперских винтовок

Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000 (российский снайперский комплекс «Точность»). Об этом заявил глава компании-разработчика оружия «Промтехнология» Владимир Злобин.

По его словам, также в ФСО была передана партия карабинов ORSIS К-15 «Брат». До конца года планируются поставки в ФСБ и Росгвардию уже модернизированных версий этих карабинов, пишет «РИА Новости».

Снайперские винтовки ORSIS T-5000 разработаны оружейным заводом «Промтехнологии». Оружие может использоваться с патронами разного калибра, в том числе 7,62 мм и 8,6 мм. Масса винтовки около 6 кг, она может эффективно поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи метров.

Напомним, ранее Минобороны РФ отказалось от снайперского комплекса «Точность», так как ведомству необходимо было наличие в винтовке исключительно отечественных комплектующих.