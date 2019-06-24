В России могут отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве могут быть отменены в ближайшее время. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму РФ депутаты от фракции ЛДПР.

Согласно документу, предлагается признать утратившей силу статью КоАП РФ, согласно которой предусматривается штраф в размере 500 рублей за тонировку. Авторы инициативы ссылаются на международную практику, где тонировка рассматривается как фактор, в том числе позволяющий защититься от солнца и света фар.

По мнению депутатов, основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа. Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70—72%, то есть не дотягивает до 75%, пишет «РИА Новости».

Когда планируется принять данный законопроект, не уточняется.

Напомним, ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО.