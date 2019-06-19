В Госдуму РФ внесли законопроект о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарии в среду внес на рассмотрение Госдумы РФ проект закона, которым предлагается ужесточить ответственность за повторное нарушение требования о наличии полиса ОСАГО.



Согласно документу, который размещен в электронной базе данных Госдумы, нарушителю будет грозить штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Сейчас размер штрафа составляет 800 рублей.



В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что, согласно официальной статистике, в 2017 году количество штрафов за езду без ОСАГО увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) на 2017 год, порядка 3 млн автомобилистов ездят по дорогам без ОСАГО.



Ранее Банк России подготовил проект новой редакции Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля по ОСАГО. Справочники будут формироваться отдельно для каждого субъекта и актуализироваться раз в три месяца.

