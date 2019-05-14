Нижегородским моногородам выделят 165 млн рублей на развитие социального предпринимательства

Моногорода Нижегородской области в 2019—2024 годах получат 165 млн руб. на реализацию мероприятий по поддержке и развитию социального бизнеса. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.



По его словам, деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Средства будут распределяться по результатам конкурсного отбора, который пройдет в III квартале 2019 года, передает пресс-служба правительства Нижегородской области.



Ранее стало известно, что финансирование нацпроекта «Культура» в Нижегородской области составит более 523 млн рублей.

