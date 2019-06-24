Сын Бари Алибасова рассказал, что продюсер готовит новую программу группы «На-На»

Продюсер Бари Алибасов испытывает проблемы с памятью, рассказал его сын Бари Алибасов-младший. Сейчас он уверен, что живет в конце 80-х и готовит новую программу группы «На-На».

Алибасов-младший рассказал, что после выписки из НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского он доставил отца и его жену Лидию Федосееву-Шукшину в подмосковный дом.

«Сегодня он целый день демонстрировал Лидии Николаевне сайт группы «На-На» и показывал, как он может с ним работать. И у него не возникает диссонанса», — приводит слова сына продюсера радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, что в начале июня Бари Алибасов попал в реанимацию. По заверениям его сына, продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб. Алибасов провел в состоянии медикаментозного сна пять суток и вышел из него 11 июня. 17 июня Алибасов-младший забрал отца из больницы.