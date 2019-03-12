В Кремле сообщили, что переговоры России и Японии не касаются вопроса передачи Курил
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, речи о передаче или непередаче Курильских островов японской стороне нет.
По его словам, Россия работает с Японией над заключением мирного договора, пишет RT.
Песков отметил, нельзя не принимать во внимание позицию граждан России по Курилам. Напомним, опрос показал, что 96% жителей Курил выступили против передачи островов Японии.
Ранее СМИ сообщили, что Россия не будет передавать Курильские острова Японии.
В администрации Кремля считают, что Япония не пойдет на условия России, так как они неприемлемы для Токио. Прямо отказывать японской стороне в передаче островов власти РФ «не хотят из соображений дипломатии».ОбществоВласть
комментарии
2. причём исторически получилось так, что Япония на переговорах всегда использовала два постулата:
2.1. "Победителей не судят!" Екатерина Великая;
2.2. "Vae victis" (Горе побеждённому) - Бренн;
3. почему бы нашим дипломатам не повторить японцев и ответить им речью Бренна к римлянам, в данном случае заменив "римлян" на "японцев", вырезавших айнов и на Хонсю и на Хоккайдо и на этих Курилах:" констатируя, что римляне (в данном случае японцы) в своей политике сами следуют «древнейшему из законов, который отдаёт сильному имущество слабого и которому подчиняются все, начиная с Бога и кончая диким зверем»;
4. и выше правильно написано, что ни китайцы, ни корейцы не забывают и НИКОГДА не забудут как поступали с ними японцы.
5. вот кто нибудь, тот же комментатор, при всём уважении к тому, кого он представляет в СМИ, сможет убедить меня, прожившему на Дальнем востоке двадцать лет, что на 100% отсутствует вероятность того, что Китай не предъявит, как в своё время Израиль за холохост, так скажем-есть же прецедент в мировой практике по международным делам, компенсации за эти 20 000 000 человек, уничтоженных японцами (это утрированно, чтобы дошло с чем играются) В ВИДЕ ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ГОЛОВ ЯПОНЦЕВ мужского пола и это не с хромого старца Тимура, это с фото и кино хроники представленной самими японцами своему божественному императору в 30-40 годы прошлого столетия?
6. согласитесь, что вряд ли у него, да у кого либо получиться. Есть же "око за око", "зуб за зуб"...