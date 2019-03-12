В Кремле сообщили, что переговоры России и Японии не касаются вопроса передачи Курил

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, речи о передаче или непередаче Курильских островов японской стороне нет.

По его словам, Россия работает с Японией над заключением мирного договора, пишет RT.

Песков отметил, нельзя не принимать во внимание позицию граждан России по Курилам. Напомним, опрос показал, что 96% жителей Курил выступили против передачи островов Японии.

Ранее СМИ сообщили, что Россия не будет передавать Курильские острова Японии.

В администрации Кремля считают, что Япония не пойдет на условия России, так как они неприемлемы для Токио. Прямо отказывать японской стороне в передаче островов власти РФ «не хотят из соображений дипломатии».