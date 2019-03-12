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В Кремле сообщили, что переговоры России и Японии не касаются вопроса передачи Курил

13:15, 12.03.2019 2
В Кремле сообщили, что переговоры России и Японии не касаются вопроса передачи Курил
Фото: ru.wikipedia.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, речи о передаче или непередаче Курильских островов японской стороне нет.

По его словам, Россия работает с Японией над заключением мирного договора, пишет RT.

Песков отметил, нельзя не принимать во внимание позицию граждан России по Курилам. Напомним, опрос показал, что 96% жителей Курил выступили против передачи островов Японии.

Ранее СМИ сообщили, что Россия не будет передавать Курильские острова Японии.

В администрации Кремля считают, что Япония не пойдет на условия России, так как они неприемлемы для Токио. Прямо отказывать японской стороне в передаче островов власти РФ «не хотят из соображений дипломатии».

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Япония пол-истории провела в междоусобных войнах. в кодексе самурая нет понятия уступка без боя. уступивший без борьбы - лузер и отношение к нему соответствующее. после уступки островов Япония а потребует все курилы а потом Сахалин. до хрущёва не было терррит. проблемы. адекватный хрущёв быстро понял свою ошибку (предложение двух островов Японии японцы естественно потребовали в ответ четыре острова). и любые переговоры прекратились. но Япония поняла что террит. проблема оказывается есть. ельцинпутин подняли вопрос о котором Япония стала забывать. Бошьшего идиотизма - "дипломатии" трудно вспомнить. Через 10 лет Япония зажатая между китаем прекрасно помнящим кантонскую резню и 20000000 погибших китайцев, обеими кореями помнящими колониальное прошлое наедут на Японию имеющей с ними реальные террит. споры (а не виртуальные как с Россией). И Япония прибежит к России за мирным договором на российских условиях (без аннексий и контрибуций)
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  • Анонимно 13 марта
    1. жоржик. сказано не мной: "По его словам, Россия работает с Японией над заключением мирного договора, пишет RT."l комментатор, в своё время подвизавшийся в дипломатических кругах, может мне и другим, кто пожелает, растолковать (мы оба с ним граждане РФ и ОФИЦИАЛЬНО у нас не ФЕОДАЛЬНЫЙ строй) со ссылкой на разные там моменты почему представителю одного из победителей во второй мировой войне (РФ) НАДО заключать мирный договор с конституционной монархией Япония, подписавшей от имени императора (есть бумага за его подписью) АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ, а о мирном договоре с Германией, подписавшей, перед этим точно такой же акт, ни кто после этого подписания ни кто не упоминает? И всё это в условиях, когда и в Германии, и в Японии, расквартированы войска другого победителя во 2 мировой войне США;
    2. причём исторически получилось так, что Япония на переговорах всегда использовала два постулата:
    2.1. "Победителей не судят!" Екатерина Великая;
    2.2. "Vae victis" (Горе побеждённому) - Бренн;
    3. почему бы нашим дипломатам не повторить японцев и ответить им речью Бренна к римлянам, в данном случае заменив "римлян" на "японцев", вырезавших айнов и на Хонсю и на Хоккайдо и на этих Курилах:" констатируя, что римляне (в данном случае японцы) в своей политике сами следуют «древнейшему из законов, который отдаёт сильному имущество слабого и которому подчиняются все, начиная с Бога и кончая диким зверем»;
    4. и выше правильно написано, что ни китайцы, ни корейцы не забывают и НИКОГДА не забудут как поступали с ними японцы.
    5. вот кто нибудь, тот же комментатор, при всём уважении к тому, кого он представляет в СМИ, сможет убедить меня, прожившему на Дальнем востоке двадцать лет, что на 100% отсутствует вероятность того, что Китай не предъявит, как в своё время Израиль за холохост, так скажем-есть же прецедент в мировой практике по международным делам, компенсации за эти 20 000 000 человек, уничтоженных японцами (это утрированно, чтобы дошло с чем играются) В ВИДЕ ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ГОЛОВ ЯПОНЦЕВ мужского пола и это не с хромого старца Тимура, это с фото и кино хроники представленной самими японцами своему божественному императору в 30-40 годы прошлого столетия?
    6. согласитесь, что вряд ли у него, да у кого либо получиться. Есть же "око за око", "зуб за зуб"...
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