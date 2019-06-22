Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для туристов в связи с ситуацией в Грузии

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для помощи в защите прав туристов из России в связи с протестами в Грузии.

Как сообщается на сайте ведомства, территориальным органам Роспотребнадзора поручено оказать всю необходимую помощь по консультированию и защите имущественных интересов российских туристов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа. Кроме того, с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

На данный момент в Грузии находится около 1,5 тыс. организованных туристов из России. Они будут возвращены обратно до 8 июля.